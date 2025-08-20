พบกับดักไม้หลุมพรางเสียบไม้แหลมริมชายแดนไทย–กัมพูชา

เพจสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม โพสต์ระบุว่า
พบกับดักไม้พันจีริมชายแดนไทย–กัมพูชา
ชุดลาดตระเวนของกองกำลังทหารไทยที่ออกปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบบริเวณแนวชายแดน ได้ตรวจพบ “กับดักไม้พันจี” ซึ่งเป็นอาวุธดัดแปลงจากยุทธวิธีในสมัยสงครามเวียดนาม ที่ฝ่ายตรงข้ามลักลอบเข้ามาวางแฝงตัวในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อหมายสังหารและสร้างความสูญเสียแก่เจ้าหน้าที่ไทย
ลักษณะของกับดักดังกล่าวเป็น “หลุมพรางลึก” ภายในปักทิ่มด้วยไม้ไผ่เหลาปลายแหลมชุบสารป้องกันการเน่า หรือบางส่วนอาจชุบยาพิษ เมื่อมีผู้เหยียบหรือพลัดตกลงไป ปลายแหลมจะพุ่งเสียบร่างกาย สร้างบาดแผลรุนแรงทันที อาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้
การตรวจพบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายตรงข้ามในการใช้วิธีการรุนแรงที่ไร้มนุษยธรรม ขัดต่อหลักการสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะกับดักลักษณะนี้ไม่ได้เลือกเป้าหมายเฉพาะทหาร หากประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่พลัดหลงเข้าไปก็อาจได้รับอันตรายเช่นกัน
กองกำลังไทยได้เข้าทำลายและเก็บกู้กับดักดังกล่าว พร้อมเสริมกำลังลาดตระเวนในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย รวมถึงเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่กำลังพลและประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน