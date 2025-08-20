xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 12.37 จุด มูลค่าซื้อขาย 43,127.12 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,248.13 จุด ปรับขึ้น 12.37 จุด (+1.00%) มูลค่าซื้อขาย 43,127.12 ล้านบาท