“สมชัย”วิเคราะห์ 5 ข้อ ช่วยนายกฯ เก็งข้อสอบปากเปล่า 21 ส.ค.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วยนายกฯ เก็งข้อสอบปากเปล่า วันที่ 21 สิงหาคม 2568
ข้อ 1 การสนทนาในคลิปเสียงนั้นเกิดขึ้นในวันใด เวลาใด ที่ไหน มีผู้ร่วมในขณะสนทนากี่ราย ใครบ้าง มีแผนการคุย และประเด็นการคุยที่เตรียมไว้เป็นเอกสารล่วงหน้าหรือไม่ ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีรู้หรือไม่ว่า การเจรจาดังกล่าวเป็นเรื่องที่สมควรระมัดระวัง ไม่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติภูมิของชาติ
2. ให้ลำดับเหตุการณ์ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและวิกฤตความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไทยก่อนหน้าการพูดคุยทางโทรศัพท์เป็นอย่างไร หากไม่มีการพูดคุยจะเป็นวิกฤตในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่อไปอย่างไร
3. เจตนาการพูดคุย เป็นไปเพื่อแก้วิกฤตของชาติหรือแก้วิกฤตของตัวเอง ในเมื่อมีประโยคในการพูดคุยว่า อยากให้เห็นใจหลานหน่อย คนไทยเขาจะไล่ให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้ว
4. จริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคืออะไร หากรู้ว่า การสนทนามีการอัดเทปและเผยแพร่ต่อสาธารณะ คิดว่ามีประโยคใดในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ไม่สมควรพูดและจะเป็นการขาดจริยธรรมบ้าง
5. ให้ยกเหตุผลทั้งทางนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ว่าเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงควรวินิจฉัยว่าคุณแพทองธาร ควรพ้นหรือไม่สมควรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กรณีคลิปเสียงหลุด รวมถึงการคาดการณ์ scenario การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในทั้งสองกรณีดังกล่าว
ทั้งหมดนี้ ผมคิดเองแบบอาจารย์ที่เคยออกข้อสอบนะครับ ไม่ใช่ข้อสอบรั่วแค่อย่างใด
ขอให้โชคดีครับ