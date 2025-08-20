ทภ.2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดน ชี้บางพื้นที่พบฝ่ายกัมพูชาพยายามยั่วยุ-ก่อกวน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2568 (ณ เวลา 14.00 น.) ระบุว่า สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา ในบางพื้นที่พบการยั่วยุ และเจตนาก่อกวน ด้วยการพูดคุยเสียงดัง หรือร้องตะโกนกล่าวหาว่าฝ่ายไทยพยายามจะรุกล้ำเข้าพื้นที่ “หากเข้ามาระวังเหยียบกับระเบิด” ตรวจพบโดรน 5 ลำ พบรถบรรทุก และรถยนต์หลายคันวิ่งเข้ามาในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
วันนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) จาก 8 ประเทศ ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชา โดยเฉพาะการโจมตีพลเรือนและสถานที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร และได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีด้วยจรวด BM-21 ถึง 3 ลูก ตั้งแต่เหตุปะทะ โดยแรงระเบิดทำให้อาคารหลายส่วนเสียหายเกือบทั้งหมด รวมถึงแฟลตที่พักแพทย์ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักการสู้รบ ตามกฎหมายมนุษยธรรมสากลที่ห้ามโจมตีเป้าหมายพลเรือน โดยก่อนหน้านี้ คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) จาก 8 ประเทศ ได้เข้าตรวจสอบสถานที่ควบคุมเชลยศึก เพื่อยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิบัติต่อเชลยศึกเป็นไปตามหลักสากล และอนุสัญญาเจนีวา ทั้งในด้านอาหาร การรักษาพยาบาล และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ คณะผู้สังเกตการณ์ยังมีกำหนดเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่จุ๊บตะโมก ซึ่งเป็นจุดที่ทหารพรานไทยเหยียบกับระเบิด หลังการเจรจาหยุดยิง ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชายังคงละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง ทูตทหารที่ร่วมคณะกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง ไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครถูกหรือผิด แต่ยอมรับว่าเมื่อได้เห็นสถานการณ์จริงในพื้นที่แล้ว ก็พบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ “ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น”
นอกจากนี้ ยังตรวจพบโทรศัพท์มือถือของฝ่ายกัมพูชา ตกอยู่ในพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณภูมะเขือ เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยจึงได้ชาร์จแบตเตอรี่ และเปิดโทรศัพท์เครื่องดังกล่าว พบคลิปการสอนวางทุ่นระเบิด ชนิด PMN-2 ของทหารกัมพูชา และภาพการวางทุ่นระเบิดอีกจำนวนมาก ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ของฝั่งไทยจริง แสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาจงใจที่จะละเมิดข้อตกลงในการประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ณ ประเทศมาเลเซีย และละเมิดสนธิสัญญา Ottawa อย่างชัดเจน
การดูแลผู้อพยพ
สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน พื้นที่ จ.อุบลราชธานี 8 ศูนย์ ลดลงจากเมื่อวาน 47 คน ปัจจุบันมียอดรวม 591 คน เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชน ที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
จิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.บุรีรัมย์, ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 26, หน่วยราชการในจังหวัด, ภาคเอกชน, ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯ ร่วมมอบถุงยังชีพ นมผง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ณ ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.อุบลราชธานี นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ดูแล ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ทั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับนักเรียนอาชีวะศึกษาศรีสะเกษ เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้าน โดยการเปลี่ยนหลังคาบ้าน ให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ ณ บ้านเลขที่ 9 ม.12 บ.ภูมิซรอลใหม่ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
.
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสถานการณ์ในพื้นที่ และสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา