ทบ.รับมอบผลิตภัณฑ์จาก รมช.กษ.ส่งกำลังใจให้ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา

พล.ต.พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล ผอ.สกร.กร.ทบ. เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพบก หรือ ทบ. รับมอบอวนและกะปิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในการมอบผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย
1. อวน จำนวน 10 ตัน
2. กะปิ จำนวน 30 ลัง
เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ และมอบให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนไทย - กัมพูชา
ทั้งนี้ กองทัพบกจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ให้กับกองทัพภาคที่ 2 พิจารณาจัดสรรให้หน่วยและกำลังพลในพื้นที่ในการใช้ประโยขน์ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นกำลังให้กับหน่วยทหารในพื้นที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยต่อไป