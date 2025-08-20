xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 4 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 52,050 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 15.21 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 51,150.00 บาท ขายออกบาทละ 51,250.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 50,134.12 บาท ขายออกบาท บาทละ 52,050.00 บาท