หน.อุทยานฯ ภูสอยดาว​ เผยเบื้องหลังภารกิจช่วย นทท.บนยอดเขาสูง แนะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดเผยถึงภารกิจอันแสนท้าทายของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพิชิตยอดเขา ณ ลานสนภูสอยดาว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,633 เมตร
นายฟารุต เปิดเผยว่า ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุด เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่จะเข้าให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเร่งนำตัวลงจากเขาเพื่อส่งต่อให้แพทย์รักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งการลำเลียงผู้ป่วยลงจากยอดเขาที่สูงชันนั้นต้องใช้ทั้งกำลังกายและความชำนาญอย่างมาก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังประจำอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทาง และคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา
หัวหน้าอุทยานฯ ภูสอยดาว ฝากคำเตือนด้วยความห่วงใยว่า การพิชิตภูสอยดาวนั้น เส้นทางบางช่วงต้องใช้พละกำลังร่างกายและกำลังใจอย่างสูง จึงขอให้นักท่องเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง โดยมีคำแนะนำดังนี้
• เตรียมร่างกายให้พร้อม: ควรออกกำลังกายเพื่อฝึกความพร้อมของร่างกายล่วงหน้า
• ประเมินสมรรถภาพของตัวเอง: หากรู้สึกไม่ไหวหรือเหนื่อยเกินไป อย่าฝืนเดินทางต่อ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
• ไม่ปิดบังโรคประจำตัว: ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากมีโรคประจำตัว และหากประเมินแล้วว่าร่างกายไม่พร้อมหรือไม่เหมาะกับกิจกรรมปีนเขา ควรพิจารณางดเดินทางเพื่อลดความเสี่ยง
• เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น: เช่น ยาประจำตัว, รองเท้าที่เหมาะสม, เสื้อกันฝน และอุปกรณ์กันหนาวที่เพียงพอ
• กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยกะทันหัน: สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเส้นทางขึ้นลานสน ที่เบอร์ 098-918-6454 (ผู้ช่วยแดง) และ 095-392-9787 (หัวหน้าฟารุต
นายฟารุต กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และร่วมกันทำให้ภูสอยดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน