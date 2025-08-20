ปภ.แนะวิธีขับรถบนทางด่วนอย่างปลอดภัย ช่วยลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง

นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การขับรถบนทางด่วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายมากกว่าการขับรถบนถนนทั่วไป เพราะเป็นเส้นทางที่ผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วสูง ทำให้มักเกิดอุบัติเหตุในลักษณะรุนแรง เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะการขับรถบนทางด่วนอย่างปลอดภัย ดังนี้ ควรวางแผนและศึกษาเส้นทาง โดยเฉพาะทางขึ้น - ลงทางด่วน ทางเบี่ยง และทางแยกรูปตัว Y จะได้เลือกใช้เส้นทางได้อย่างถูกต้องและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทาง พร้อมทั้งจดจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียบนทางด่วน เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ ไม่ขับรถด้วยความเร็วสูงหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถกะทันหัน ไม่ขับแซงในช่องทางซ้ายหรือไหล่ทาง รวมถึงลดความเร็วเมื่อขับผ่านทางโค้ง เพื่อป้องกันรถหลุดโค้งตกลงมายังพื้นด้านล่าง สังเกตเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายจำกัดความเร็วรถบนทางด่วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ชะลอความเร็วหรือหยุดรถในระยะกระชั้นชิด เพราะรถที่วิ่งบนทางด่วนใช้ความเร็วสูง อาจไม่สามารถเบี่ยงหลบได้ทัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ห้ามจอดรถหรือหยุดรถบนทางด่วน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หากจำเป็นต้องหยุดรถให้จอดรถในบริเวณจุดพักรถที่กำหนด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้นำรถจอดชิดขอบทางด้านซ้าย และเปิดไฟฉุกเฉิน นำป้ายหรือวัสดุสะท้อนแสงอื่นๆ ตั้งไว้ด้านหลังรถก่อนถึงจุดเกิดเหตุไม่ต่ำกว่า 50 เมตร เพื่อเตือนให้ผู้ขับรถคันอื่นทราบจะได้เบี่ยงหลบได้ทัน พร้อมทั้งรีบโทรแจ้งศูนย์ควบคุมทางด่วนทันที ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยได้ที่ Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย X @DDPMNews Line @1784DDPM สามารถแจ้งและขอความช่วยเหลือ ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง