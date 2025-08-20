“วรงค์”เผยคำพูด“ภูมิธรรม”ตอกย้ำคำชี้แจง“อุ๊งอิ๊ง”ต่อศาล รธน. ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #คำพูดภูมิธรรมหักล้างอุ๊งอิ๊ง
นายภูมิธรรมได้ให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อรายการหนึ่ง อ้างถึงช่วงเจรจาหยุดยิงว่า
"ได้มีเวลาคุยกัน ฮุน มาเน็ต ก็บอกว่าเขารู้สึกเสียใจ ซึ่งผมก็บอกว่าทั้งหมดอยู่ที่พ่อท่าน ท่านต้องคุยกับพ่อท่าน ผมบอกว่าปัญหามันเกิดเพราะพ่อท่าน"
คำพูดของนายภูมิธรรม เป็นการตอกย้ำ ในคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ของอุ๊งอิ๊งว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ที่มีบางตอนชี้แจงว่า
"เด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งไม่ได้มีสถานะตามกฎหมายภายในของ ประเทศตนหรือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะสามารถกระทําการอันก่อให้เกิดผลผูกพันทางนิติสัมพันธ์ ระหว่างรัฐได้"
เพราะคำพูดนายภูมิ ก็ยังตีความได้ว่า แม้ฮุนเซนไม่ได้มีสถานะตามกฎหมาย แต่เป็นผู้มีอำนาจจริงในประเทศกัมพูชาเหนือนายกรัฐมนตรี สามารถสั่งการใดๆ ได้ จนเกิดปัญหา ไม่ใช่อย่างที่อุ๊งอิ๊งชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ