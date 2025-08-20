สส.รุมสับ! ราคาอาหารสภาใหม่แพงเกินเหตุ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิดโอกาสให้ สส. หารือปัญหาความเดือดร้อนประชาชน โดย สส. หลายคนได้หารือปัญหาราคาอาหารในห้องอาหารใหม่ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีราคาแพง สร้างความเดือดร้อนแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาทิ นายธีระชัย แสนแก้ว สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือว่า มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน บ่นว่า ราคาอาหารในห้องอาหารใหม่ในสภาราคาแพง ไม่สามารถซื้อได้ ดังนั้นจึงขอฝากประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาลดราคาอาหารลงมา ไม่ทราบว่าบริษัทใดประมูลเข้ามา หรือสภาเก็บค่าเช่าแพง
ขณะที่นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ หารือว่า ในฐานะเป็นคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา ได้รับร้องเรียนเรื่องโรงอาหารใหม่ที่ชั้นบี 2 ราคาอาหารแพง กระทบต่อข้าราชการสภา และประชาชน จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
โดยนายวันมูหะมัดนอร์ ชี้แจงว่า รับทราบปัญหาแล้ว ได้เรียกร้านค้ามาหารือ สั่งให้ลดราคาลงบางส่วนแล้ว
สำหรับศูนย์อาหารรัฐสภา ชั้น B2 อาคารรัฐสภา ได้เปิดให้บริการวันแรก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ศูนย์อาหารรัฐสภา KINNIE Foodcourt เป็น Healthy Canteen โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ มีอาหารหลากหลายชนิดจากร้านอาหารชื่อดังมากมาย โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.