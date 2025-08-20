xs
ราคาทองปรับแล้ว 2 ครั้ง [-50] รูปพรรณขายออก 52,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 2 ครั้ง โดยปรับลดสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,200 บาท ขายออกบาทละ 51,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,179.60 บาท ขายออกบาทละ 52,100 บาท