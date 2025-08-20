ร้อง DSI รับคดีเกี่ยวข้อง"วัดพระบาทน้ำพุ"เป็นคดีพิเศษ

นายรัชพล ศิริสาคร หรือทนายรัชพล และนายตภิกฤษ อดีตนักข่าวและผู้เสียหาย เข้ายื่นเอกสารหลักฐานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ขอให้รับคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระบาทน้ำพุเป็นคดีพิเศษ โดยมีนางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ ผอ.กองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับมอบหนังสือ
นายรัชพล กล่าวว่า ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้มานานตั้งแต่ช่วงที่ "หมอบี" ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าทางคดี จึงเกรงว่าคดีจะล่าช้า จึงมองว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก มีเงินบริจาคมหาศาล และเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และศีลธรรมอันดี ซึ่งเข้าข่ายที่ดีเอสไอควรรับเป็นคดีพิเศษได้ จึงได้นำเอกสารหลักฐานมายื่นในวันนี้ นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในหลายประเด็น ทั้งการมอบเงินสดให้เจ้าอาวาสโดยตรง การถือครองที่ดินแทนวัด และการตั้งมูลนิธิถึง 6 แห่ง ซึ่งตนไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด จึงอยากให้ดีเอสไอเข้ามาตรวจสอบ
ด้านนายตภิกฤษ เปิดเผยว่า ตนเคยถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มใส่รถยนต์ที่จอดอยู่ภายในบ้าน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายบ้านหมี่-ท่าโขลง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นคนร้าย 2 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์มาก่อเหตุ ซึ่งตนเชื่อว่าสาเหตุมาจากที่ตนได้นำเสนอข่าวตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ และที่ดินของวัดพระบาทน้ำพุโดยบุคคลอื่น ซึ่งหลังจากนำเสนอเรื่องนี้ออกไปเพียงไม่กี่วัน ก็มีตำรวจนายหนึ่งโทรศัพท์มาเตือนให้ตนระมัดระวังตัว ไม่นานหลังจากนั้นก็มีคนร้ายมาก่อเหตุดังกล่าว ซึ่งตนไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อข่มขู่หรือเป็นการก่อเหตุเพื่อหวังเอาชีวิต และเชื่อว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุไม่น่าจะเป็นมือสมัครเล่น เพราะมีการเตรียมอาวุธปืนมาอย่างดี และหลบเลี่ยงเส้นทางหลักที่มีกล้องวงจรปิดด้วย
อย่างไรก็ตาม เหตุที่เกิดขึ้นตนได้เข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ท่าโขลง จ.ลพบุรี แต่คดีไม่มีความคืบหน้า ตนเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุ เพราะช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่อนข้างคาบเกี่ยวกันกับช่วงที่ตนมีการตั้งข้อสงสัยและมีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ออกไป นอกจากนี้ยังทราบมาว่าคนสนิทของเจ้าอาวาส ซึ่งมีตำแหน่งในมูลนิธิของวัด ได้พยายามตรวจสอบข้อมูลของตน
ส่วนจะมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ตนไม่สามารถระบุได้ ซึ่งตนเคยยื่นเรื่องให้ดีเอสไอตรวจสอบตั้งแต่ปี 2564 แล้ว แต่เรื่องกลับเงียบหาย จึงต้องการมาขอตรวจสอบเอกสารและขอให้ดีเอสไอพิจารณาคดีนี้อีกครั้ง และหากดีเอสไอไม่ดำเนินการต่อ ตนก็จะนำเรื่องไปยื่นให้หน่วยงานอื่นที่พร้อมจะทำคดีต่อไป