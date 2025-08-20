กก.แก้หนี้ฯ จ่อชงมาตรการชุดใหญ่แก้ปัญหาหนี้สินทั้งครบวงจร

นายกิติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับการแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน กล่าวว่า หลังจากนายกรัฐมนตรีตั้งคณะทำงาน 10 คณะ เพื่อศึกษาหามาตรการแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบ เช่น หนี้เกษตรกร หนี้ข้าราชการ หนี้กองทุน กยศ. หนี้บัตรเครดิต หนี้บ้านอยู่อาศัย ที่ประชุมได้จัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า มุ่งแก้ปัญหาในประเด็นหลักหลายด้าน ประกอบด้วย แนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.อีกหลายฉบับ ยอมรับว่าต้องใช้เวลา เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มต่างๆ รวมถึงข้าราชการพลเรือน ถูกฟ้องล้มละลายจากปัญหาหนี้สิน โดยไม่ต้องออกจากราชการ เพราะเป็นคดีทางแพ่ง แต่มีแนวทางอื่นช่วยดูแล
การเสนอแก้ไขกฎหมาย ธอส. หากผ่อนชำระเงินกู้ต่อเนื่องมาหลายปี เช่น ยอดหนี้เหลือเพียงร้อยละ 10 ของเงินต้น แต่มีปัญหาหนี้หลายทาง ควรเปิดโอกาสให้ยื่นกู้เพิ่มเติม โดยใช้บ้านหลังดังกล่าวค้ำประกัน เพราะผ่อนมานานเกือบครบเต็มจำนวน เพื่อนำเงินไปชำระหนี้อื่นที่ดอกเบี้ยแพง หรือบริหารหนี้ได้คล่องตัวมากขึ้น เพราะ ธอส.ปล่อยกู้บ้านเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งระบบ จึงควรเป็นช่องทางช่วยเหลือดูแลหนี้ของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง ขณะที่ ธอส. เลือกปล่อยกู้ในส่วนที่มีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อปัญหาหนี้เสีย เพราะมูลค่าทรัพย์กับมูลค่าหนี้สอดคล้องกัน จึงมีช่องทางช่วยเลหลือลูกหนี้ได้มากขึ้น โดย ธปท.เห็นด้วยกับแก้ไขกฎหมาย ธอส.
แนวทางการยกระดับแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต จากปัจจุบันกระทรวงคลังและ ธปท. ดำเนินมาตรการ "คุณสู้ เราช่วย" เพื่อร่วมแก้ปัญหาให้ครอบคลุมลูกหนี้มากขึ้น โดยบริษัทบัตรเครดิต ต้องมีแนวทางดูแลลูกหนี้เช่นเดียวกับรัฐบาลดำเนินการอยู่ เช่น เปิดให้ผ่อนชำระแบบลดต้น ลดดอก คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ในช่วงแรก จากนั้นคิดร้อยละ 4, 5 ในช่วง 7 ปี เพื่อลดภาระให้กับลูกหนี้ และยังเสนอให้ธนาคาร หรือ Non Bank ยกเลิกการคิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate โดยคำนวณเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หารด้วยระยะเวลาการผ่อน เพื่อให้คิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อดูแลรายย่อยผ่อนมอเตอร์ไซค์ หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ทำมาหากินของชาวบ้าน เพราะได้ผ่อนชำระมาต่อเนื่อง แต่มีปัญหาเศรษฐกิจ ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดี ทำให้ไม่มีกำลังผ่อน มีปัญหาหนี้จากปัจจัยควบคุมไม่ได้
ในส่วนของปัญหาหนี้ของเกษตรกร คณะทำงานได้เสนอหลายแนวทางดูแลปัญหาของเกษตรกร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยควบคุมไม่ได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน หากเงินบาทแข็งค่าเพิ่มร้อยละ 15 กระทบต่อราคา ทำให้ขายข้าวลำบาก และกระทบสินค้าเกษตรอื่นๆ ด้วย การเผชิญกับภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม จึงควรมีกลไกเข้าไปดูแล จากปัจจัยควบคุมไม่ได้ นับว่าเกษตรกรไทยในประเทศ 8 ล้านครัวเรือน มีสัดส่วนถึง 4 ล้านครอบครัวปลูกข้าว จึงต้องหาแนวทางดูแลอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น คณะทำงานจึงศึกษาแนวทางดูแลปัญหาหนี้เกษตรกรหลายมาตรการ
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังเสนอแนวคิดในการจัดตั้ง AMC แห่งชาติ เพื่อรับซื้อหนี้ NPL ของรายรายย่อยเข้ามาบริหาร โดยห้ามใช้แนวคิดแบบเดิม ด้วยการซื้อหนี้ราคาถูก จากธนาคารต่างๆ แล้วนำลูกหนี้ประมูลขายต่อเพื่อหวังทำกำไร แบบนั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อลูกหนี้ที่มีปัญหา ดังนั้้น AMC ยุคใหม่ ต้องมีภาระกิจ มีกลไกเข้าไปดูแลฟื้นฟูลูกหนี้ผ่านหลายมาตรการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ดังนั้น การตั้ง AMC แห่งชาติ เข้ามาแก้ปัญหาหนี้จะมีข้อเสนออีกหลายมาตรการเข้ามาบริหารจัดการหนี้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น