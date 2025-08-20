ในหลวง-พระราชินีทรงติดตามขั้นตอนการขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญให้กำลังพล-จนท.ปฏิบัติงานชายแดน

พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ก่อนอื่นขอพูดถึงเรื่องที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทหาร ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพราน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์มาตลอด โดยในกรณีที่เกิดความสูญเสีย ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ
ล่าสุด รองราชเลขานุการในพระองค์ ได้ติดต่อมายังกระทรวงกลาโหม และมาถึงตนว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยเรื่องการพระราชทานเหรียญกล้าหาญ ว่าได้ดำเนินการอย่างไร เรื่องนี้กระทรวงกลาโหมได้เร่งรัดที่จะขอพระราชทานเหรียญให้กับทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน และทหารพราน ที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยหลักเกณฑ์จะคล้ายกันกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการขอเหรียญกล้าหาญในครั้งนี้ กำลังพลเข้าปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก กระทรวงกลาโหมจะรวบรวมเสนอไปในคราวเดียวกันเพื่อขอพระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่
เมื่อถามว่าการขอพระราชทานเหรียญกล้าหาญ จะเป็นเหรียญในลักษณะใดบ้าง พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เหรียญจะไปถึงขั้นรามาธิบดี และเหรียญทุกระดับที่สามารถให้ได้ตามความเหมาะสม มีพฤติการณ์ที่สอดคล้อง แต่เนื่องจากมีกำลังพลจำนวนมาก ตนได้ให้แนวทางไปว่า ให้ขอไป 2 ลักษณะ คือ ลักษณะเป็นบุคคล สำหรับบางคนที่มีความกล้าหาญดีเด่น แต่ถ้าหน่วยใดที่ปฏิบัติการเป็นหน่วย และมีความกล้าหาญ จะพระราชทานเหรียญกล้าหาญระดับบนธงชัยเฉลิมพล เพื่อเป็นเกียรติยศกับกำลังพลหน่วยนั้นทั้งหน่วย ขณะนี้กำลังพิจารณาด้วยความรอบคอบ จะต้องไม่มีเรื่องที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ในกรณีที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาแล้ว ดังนั้นแม้จะเร่งรัดทำแต่ก็ต้องรอบคอบด้วย คาดว่าต้นเดือนกันยายนจะเรียบร้อย