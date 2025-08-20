ป.ป.ส.เปิดห้องมั่นคง ขนยาเสพติดของกลางล็อตใหญ่เตรียมเผาทำลาย

นายอภิกิต ฉ. โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาคี และสื่อมวลชน ร่วมเปิด "ห้องมั่นคง" คลังเก็บรักษายาเสพติดของกลาง เพื่อดำเนินการตรวจรับและเตรียมขนย้ายยาเสพติดของกลาง น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มกว่า 26.04 ตัน จาก 1,304 คดี เพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การดำเนินการในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2568 และเป็นครั้งที่ 10 ของการทำลายยาเสพติดของกลางภายใต้นโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีคณะทำงานจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน และตรวจสอบความถูกต้องในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับประชาชน
สำหรับยาเสพติดของกลางที่นำไปทำลายในครั้งนี้ เป็นของกลางที่ผ่านการตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณเรียบร้อยแล้ว มีน้ำหนักสุทธิเฉพาะตัวยาเสพติดรวม 21.60 ตัน (21,604.96 กิโลกรัม) ประกอบด้วยของกลางที่สำคัญ ได้แก่ ยาบ้า ประมาณ 139 ล้านเม็ด (น้ำหนัก 13,894.95 กิโลกรัม) ไอซ์ น้ำหนัก 6,075.53 กิโลกรัม คีตามีน น้ำหนัก 1,439.86 กิโลกรัม เฮโรอีน น้ำหนัก 173.86 กิโลกรัม และยาเสพติดชนิดอื่นๆ อีกรวมกว่า 20 กิโลกรัม
กระบวนการทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-21 สิงหาคม ซึ่งคณะทำงานจะร่วมกันตรวจสอบยาเสพติดของกลางและบรรจุลงหีบห่อประทับตรา ก่อนจะทำการขนย้ายในเช้าวันที่ 22 สิงหาคม โดยจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ และทหาร
เมื่อถึงปลายทางจะมีการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างยาเสพติดด้วยวิธี Color Test อีกครั้งต่อหน้าสักขีพยาน เพื่อยืนยันว่าเป็นยาเสพติดจริง ก่อนนำเข้าสู่เตาเผาอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส โดยจะเริ่มพิธีเผาทำลายในเวลา 14.00 น. และดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2568 พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างขี้เถ้าส่งตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันการทำลายที่สมบูรณ์
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ย้ำว่า สำหรับการเผาทำลายยาเสพติดตลอด 10 ครั้งที่ผ่านมา สามารถทำลายยาเสพติดไปแล้วทั้งสิ้นราว 203 ตัน ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อไป พร้อมยืนยันที่จะดำเนินการกับยาเสพติดของกลางด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน