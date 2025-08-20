พาณิชย์สั่งปรับร้าน "เจ๊ไฝ" 2 พัน ปมไม่มีป้ายบอกราคา 4,000 บาท เมนู "ไข่เจียวปู"

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ ตำรวจ ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้แยกสำราญราษฎร์ หรือประตูผี เขตพระนคร กทม.
การตรวจสอบครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า เมนู "ไข่เจียวปู" ที่ร้านระบุราคาไว้ 1,500 บาท แต่เมื่อถึงตอนชำระเงิน ลูกค้ากลับถูกเรียกเก็บสูงถึง 4,000 บาท
นายพิสิฐ อภิชนาพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ พบว่าไม่มีป้ายแสดงราคาไข่เจียวปู 4,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ จึงถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.42 มาตรา 28 ที่ระบุว่า ทางร้านจะต้องติดป้ายราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจน หากฝ่าฝืน มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับเจ๊ไฝ 2,000 บาท
นอกจากนี้ ยังกำชับให้ทางร้านทำป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนต่อลูกค้า ว่า เมนูไข่เจียวปูมี 2 ราคา แบบธรรมดา ราคา 1,500 บาท แบบพิเศษ ราคา 4,000 บาท ซึ่งทางร้านยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบกรมการค้าภายใน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้กำชับทางร้านว่า หลังจากนี้ถามความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอ ว่า ต้องการรับประทานไข่เจียวปูในราคาใด ก่อนจะทำมาเสิร์ฟ
เมื่อถามว่าเมนูไข่เจียวปู มีราคาสูงตั้งแต่ 1,500 - 4,000 บาท เป็นราคาที่ตั้งสูงเกินจริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน ระบุว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม จะมีการพิจารณาสั่งปรับอีกครั้ง
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในฝากถึงประชาชนทั่วไป ว่า หากพบเห็นร้านอาหารที่ตั้งราคาสูงกว่าปกติ หรือไม่แสดงราคาอาหารที่ชัดเจน สามารถแจ้งเรื่องมาที่กรมการค้าภายในได้