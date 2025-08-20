ก.ท่องเที่ยวฯ ผุดแคมเปญแจกเที่ยวบินในประเทศฟรี กระตุ้นเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ 6 สายการบินไทย ได้แก่ แอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ส นกแอร์ การบินไทย ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ทแอร์จัดโครงการ "Buy International, Free Thailand Domestic Flights" เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ซื้อตั๋วเครื่องบินเข้าประเทศไทย ได้รับบัตรโดยสารในประเทศฟรี พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม โดยสามารถใช้ได้เที่ยวละ 1 เที่ยว
ทั้งนี้ โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 200,000 คน ครอบคลุมจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก เมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองทั่วประเทศ เพื่อลดความแออัดในเมืองหลัก และจะดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2568 คาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 8,814.40 ล้านบาท และค่าบริการทางเศรษฐกิจรวมไม่น้อยกว่า 21,801 ล้านบาท
ขณะที่โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2568 เป็นปีอะเมซิ่ง ไทยแลนด์ แกรนด์ ทัวริซึม แอนด์ สปอร์ต เยียร์ และถือเป็นมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรรงบกลาง 700 ล้านบาท สำหรับค่าโดยสารเที่ยวละ 1,750 บาท หรือไปกลับ 3,500 บาท รวม 400,000 ที่นั่ง