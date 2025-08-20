ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดี นปช.ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เป็น 7 ต.ค.

วันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องพิจารณา 909 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี หมายเลขดำ อ.968/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10 เป็นโจทก์ฟ้องนายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมแกนนำ นปช.คนอื่นๆ รวม 10 คน เป็นจำเลยที่ 1-10 ในความผิดฐานร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สร้างความกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
กรณีเมื่อระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 9 เมษายน 2552 จำเลยกับพวกร่วมกันชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปิดทางเข้า-ออกทำเนียบรัฐบาล เพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ รวมถึงมีผู้ชุมนุมบางส่วนบุกไปยังบ้านพัก พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี (ขณะนั้น) เพื่อกดดันให้ พล.อ.เปรม พร้อมด้วย พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ และนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ลาออกจากองคมนตรี รวมทั้งการปิดล้อมสถานที่ราชการสำคัญๆหลายแห่งใน กทม.
สำหรับจำเลยทั้ง 10 คน ประกอบด้วย นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายแพทย์เหวง โตจิราการ นายสิระ หรือสรวิชญ์ พิมพ์กลาง แกนนำคนเสื้อแดง จ.สกลนคร นายณรงศักดิ์ มณี นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ นายพายัพ ปั้นเกตุ และ นายพงศ์พิเชษฐ์ หรือพิเชษฐ์ สุขจินดาทอง
ทั้งนี้ จำเลยให้การปฏิเสธ และได้รับการประกันตัวคนละ 2 แสนบาท
และในวันนี้ (20 ส.ค.) ศาลอาญา นัดตัดสินแกนนำกลุ่ม นปช. ชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์
โดยเวลา 09.00 น. นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ เดินงมาถึง โดยมีผู้ติดตามคอยเดินประคองและมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่ง รวมทั้งนายพายัพ ปั้นเกตุ นายณรงศักดิ์ มณี และนายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
ขณะที่นายแพทย์เหวง เดินทางมาถึงที่ศาลอาญาพร้อมกับนางธิดา ถาวรเศรษฐ อดีตแกนนำ นปช. ภรรยา โดยกล่าวกับสื่อมวลชนเพียงสั้นๆ ว่า ไม่มีความกังวลอะไรกับการพิพากษาของศาลในวันนี้ ส่วนคำพิพากษาจะเป็นโทษหรือเป็นคุณกับตน อยู่ที่ดุลพินิจของศาล ซึ่งตนเคารพคำพิพากษาของศาลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เชื่อในพยานหลักฐานว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิด
ขณะที่นายจตุพร กล่าวว่า วันนี้เป็นหน้าที่ของตนที่ต้องเข้ามาฟังคำพิพากษาของศาลที่นัดฟังคำพิพากษาคดีเมื่อ 16 ปีก่อนหน้านี้ ยืนยันว่า ตนเคารพคำตัดสินของศาล ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
ด้านนายณัฐวุฒิ เดินทางมาศาล โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน ก่อนรีบขึ้นไปฟังการพิจารณา
กระทั่งเวลา 10.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลได้เลื่อนอ่านคำพิพากษาไปวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 09.00 น. เนื่องจากมีจำเลยบางคนไม่มาฟังคำพิพากษา