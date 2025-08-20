xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า -0.44 จุด มูลค่าซื้อขาย 18,704.10 ล.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 0.44 จุด หรือ -0.04% ที่ระดับ 1,235.32 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 18,704.10 ล้านบาท