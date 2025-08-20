ส่งออกญี่ปุ่นร่วงต่ำสุดในรอบ 4 ปี

กระทรวงการคลังญี่ปุ่น รายงานว่า ยอดส่งออกร่วงลงร้อยละ 2.6 ในเดือนกรกฎาคม 2568 แตะที่ระดับ 9.36 ล้านล้านเยน เมื่อเทียบรายปี นับเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบกว่า 4 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน ที่ขยับลงเพียงร้อยละ 0.5 นับเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นภาษีศุลกากร
ส่วนยอดนำเข้าเดือนกรกฎาคม ปรับตัวลงร้อยละ 7.5 แตะระดับ 9.48 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 2 เดือน
ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าลดลง ร้อยละ 81.3 ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี แตะที่ระดับ 1.175 แสนล้านเยน (795 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าลดลงอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของราคาพลังงาน
เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค ญี่ปุ่นเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ มูลค่า 5.851 แสนล้านเยน ลดลงร้อยละ 23.9 โดยยอดส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.1 ในเดือนกรกฎาคม หลังจากที่ลดลงร้อยละ 11.4 ในเดือนมิถุนายน ส่วนการนำเข้าลดลงร้อยละ 0.8 ขณะที่การส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐฯ ร่วงลงร้อยละ 28.4 เมื่อพิจารณาเป็นมูลค่า
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์สู่ระดับร้อยละ 27.5 ในเดือนเมษายน และต่อมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดอัตราภาษีดังกล่าวลงเหลือร้อยละ 15 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นขาดดุลการค้ากับจีนในเดือนกรกฎาคมมูลค่า 6.092 แสนล้านเยน ซึ่งเป็นการขาดดุลติดต่อกันเดือนที่ 52