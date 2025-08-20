"บิ๊กป้อม"เยี่ยมให้กำลังใจทหารบาดเจ็บจากการสู้รบ ณ รพ.พระมงกุฎฯ

เมื่อเวลา 08.30 น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และ อดีตผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายทหาร 8 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ได้เข้ามาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้สอบถามถึงอาการบาดเจ็บ และกล่าวให้กำลังใจกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 8 นาย ว่า วันนี้ตนมาในฐานะพี่คนหนึ่งที่เคยทำงานกับน้องๆ ทหารทุกคน ไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องหัวใจของคนเคยร่วมรบ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ตนรู้สึกเสียใจที่น้องๆ ต้องบาดเจ็บ แต่ก็ภูมิใจที่ทุกคนยังยืนหยัดปกป้องประเทศชาติอย่างกล้าหาญ อยากให้กำลังใจ ขอให้หายไวๆ พร้อมระบุว่า ชาติบ้านเมืองยังยืนอยู่ได้เพราะความเสียสละของน้องๆ ทุกคน
"เห็นน้องๆ เจ็บ ผมก็เจ็บด้วย เพราะผมเองก็เคยผ่านสนามรบ ผมรู้ดีว่าการเสียสละทุกครั้งมันมีราคาที่ต้องจ่าย แต่สิ่งที่น้องๆ ทำให้ชาติ มันมีค่ามากกว่าคำพูดใดๆ อยากฝากถึงครอบครัวทหาร ว่า ลูกหลานของท่านไม่ได้เจ็บฟรี ทุกหยดเลือดคือเกียรติยศของกองทัพและของชาติ ผมจะอยู่เคียงข้าง ให้เกียรติ และไม่ลืมความเสียสละนี้"
พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้มอบกระเช้าของเยี่ยม และเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บและถูกส่งมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และครอบครัว เพื่อไว้รักษาตัว