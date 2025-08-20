กสทช.เปิดระบบลงทะเบียนซิมการ์ด ทั้งเติมเงิน-รายเดือน หวังสกัดมิจฉาชีพ

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์มิจฉาชีพออนไลน์ใช้กลอุบายสวมรอยเปิดซิมใหม่เบอร์เดิม และนำเบอร์ไปเปิดใช้งานแอปฯ บัตรเครดิต ส่งผลให้ประชาชนเจ้าของเบอร์ดังกล่าวสูญเงินเกือบ 70,000 บาท รัฐบาล โดยสำนักงาน กสทช. ออกมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันที ด้วยการนำเทคโนโลยี Liveness Detection ตรวจสอบตัวตนแบบเรียลไทม์ในขั้นตอนลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อป้องกันการสวมรอย ลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล โดยมาตรการนี้ครอบคลุมผู้ใช้บริการรายใหม่ (ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน) และผู้ใช้เดิมที่เปลี่ยนซิมแต่ใช้หมายเลขเดิม โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการค่ายมือถือ ศูนย์บริการ รวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าย่อยทั่วประเทศ โดยผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยสูงสุด ตามข้อกำหนดของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยเอกสารในการลงทะเบียนให้ใช้ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ แบ่งตามกลุ่มผู้ใช้บริการ ดังนี้ บุคคลสัญชาติไทย บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง กรณีนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล และเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจ
สำหรับเทคโนโลยี Liveness Detection เป็นเทคโนโลยีตรวจสอบว่าผู้ยืนยันตัวตนเป็นบุคคลจริง ไม่ใช่ภาพถ่าย วิดีโอ หรือหน้ากาก 3 มิติ โดยระบบสแกนใบหน้าจะขอให้ผู้ใช้กะพริบตา หรือหยุดนิ่ง คล้ายการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันธนาคาร ซึ่งต่างจากวิธีเดิมที่เพียงถ่ายรูปก็สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้มิจฉาชีพใช้ภาพหรือวิดีโอบุคคลอื่นมาสวมรอย
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ยังคงมีความรุนแรงและสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนในสังคม มีประชาชนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็นเครื่องมือ ดังนั้น ประชาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ข้างต้น นอกจากตนเองจะปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้