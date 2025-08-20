xs
ราคาทองเปิด [-150] รูปพรรณขายออก 52,000 บาท

ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.02 น. ราคาทองปรับลดลง 150 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,100 บาท ขายออกบาทละ 51,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,073.48 บาท ขายออกบาทละ 52,000 บาท