เงินบาทเปิดอ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 32.60 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (20 ส.ค.) ที่ระดับ 32.60 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์