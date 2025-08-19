สมาคมโรงแรมไทยจ่อยื่นศาลปกครอง ร้องถอนมติค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า สมาคมโรงแรมไทยเตรียมยื่นเรื่องต่อ ศาลปกครอง เพื่อขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ของประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 14) ที่ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2568 ประกาศฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับกิจการโรงแรมและสถานบริการทั่วประเทศอยู่ที่ 400 บาทต่อวัน โดยไม่ขึ้นกับพื้นที่หรือจังหวัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
เนื่องจากสมาคมฯ มองว่าประกาศดังกล่าวสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยและสภาพเศรษฐกิจไม่ดี สมาคมโรงแรมไทยจึงมีความจำเป็นในการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครอง ภายใน 90 วัน หลังประกาศ หรือประมาณเดือนหน้า เพื่อหวังจะนำไปสู่การทบทวนเพิกถอนมติค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ ในกลุ่มธุรกิจโรงแรม
โดยทางสมาคมฯ ขอยืนยันว่าประกาศค่าจ้างขั้นต่ำฉบับนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อยและมีสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ นอกจากนี้ สมาคมโรงแรมไทย ยังเชื่อว่าประกาศดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ นับจากคณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท สำหรับกิจการโรงแรมทั่วประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป การประกาศดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความกังวลและเสียงคัดค้านจากสมาคมโรงแรมในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้ส่งจดหมายถึงนายกสมาคมโรงแรมไทยเพื่อแสดงจุดยืนและขอให้พิจารณาทบทวนนโยบายนี้ โรงแรมที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่คือกิจการโรงแรมตั้งแต่ระดับ 2 ดาวขึ้นไป หรือมีห้องพัก 50 ห้องขึ้นไป