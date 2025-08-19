6 เดือนแรกปีนี้ ยอดใช้ดีเซลลดลง 1.4%

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยรายละเอียดว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง6 เดือนแรกปี 68 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้
- การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน เฉลี่ยอยู่ที่ 31.91 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 โดยน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 19.32 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 95 มีส่วนต่างราคาสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 0.37 บาท/ลิตร (ราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568) โดยในช่วงเดียวกันของปีก่อนแก๊สโซฮอล์ 95 มีส่วนต่างราคาสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 1.22 บาท/ลิตร จึงทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ 95 สูงขึ้นจากปีก่อน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงมาอยู่ที่ 6.65 ล้านลิตร/วัน แก๊สโซฮอล์อี 20 ลดลงมาอยู่ที่ 5.14 ล้านลิตร/วัน เบนซิน ลดลงมาอยู่ที่ 0.40 ล้านลิตร/วัน และแก๊สโซฮอล์อี 85 ลดลงมาอยู่ที่ 0.06 ล้านลิตร/วัน พบว่าการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเริ่มเห็นสัญญาณของการชะลอตัวลงโดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ การขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (BEV HEV และ PHEV) มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 ของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน1 รวมถึงการใช้งานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีการขยายตัวของผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 3.22 เทียบกับปีก่อน
- การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ณ สถานีบริการ เฉลี่ยอยู่ที่ 67.67 ล้านลิตร/วัน ลดลงร้อยละ 1.4 ประกอบด้วยดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ลดลงมาอยู่ที่ 67.65 ล้านลิตร/วัน สอดคล้องกับดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) เฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤษภาคม ที่หดตัวลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน3 รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัวช้า โดยการบริโภคของภาคเอกชนชะลอตัว และการลงทุนของภาคเอกชนหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน แม้การส่งออกยังคงขยายตัวจากการเร่งส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากแรงกดดันจากมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้ แต่ยังไม่ส่งผลชัดเจนต่อภาคการผลิตมากนัก โดยในไตรมาสที่ 1/2568 ภาคการผลิตขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 YOY4 สำหรับดีเซลหมุนเร็วบี 20 ลดลงมาอยู่ที่ 0.02 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ดีเซลพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.16 ล้านลิตร/วัน ทั้งนี้ ภาพรวมปริมาณการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล อยู่ที่ 69.83 ล้านลิตร/วัน
- การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 17.50 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งคนไทยและต่างชาติขยายตัวร้อยละ 1.65 รวมไปถึงการขยายตัวของบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสะสม 6 เดือนแรกของปี 2568 มีจำนวน 16.68 ล้านคน ลดลงร้อยละ 4.7 ซึ่งเป็นการลดลงของนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยเฉพาะจีน) ที่ลดลงร้อยละ 24.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปัจจัยด้านความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจภายในประเทศจากนโยบายการค้าโลก
- การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 17.81 ล้านกก./วัน ลดลงร้อยละ 3.0 ผลจากภาคปิโตรเคมีเป็นสำคัญลดลงมาอยู่ที่ 7.59 ล้าน กก./วัน และภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 2.28 ล้าน กก./วัน ขณะที่การใช้ในภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.87 ล้าน กก./วัน และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.07 ล้าน กก./วัน
- การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 2.43 ล้าน กก./วัน ลดลงร้อยละ 16.0 โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับจำนวนรถจดทะเบียน NGV สะสมที่ลดลง และจำนวนสถานีบริการ NGV ที่มีแนวโน้มปิดตัวลง อย่างไรก็ตาม ปตท. ยังคงช่วยเหลือผ่านโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ ให้กับกลุ่มรถแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะ และได้ประกาศปรับลดราคา NGV สำหรับรถทั่วไปลง 0.45 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาอยู่ที่ 18.10 บาท/กก. โดยมีผลระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2568
- การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เฉลี่ยอยู่ที่ 1,038,290 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 0.7 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 79,575 ล้านบาท/เดือน โดยเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 1,003,556 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 77,572 ล้านบาท/เดือน สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันอากาศยาน และ LPG) อยู่ที่ 34,734 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 45.0 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 2,004 ล้านบาท/เดือน
- การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป เฉลี่ยอยู่ที่ 144,703 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 11.1 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 12,071 ล้านบาท/เดือน