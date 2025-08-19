ครม.ไฟเขียวเปิดรับแรงงานศรีลังกาเข้าทำงานในไทย 1 หมื่นคน

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มศักยภาพภาคแรงงาน โดยจะเปิดให้แรงงานชาวศรีลังกาเข้ามาทำงานในประเทศไทยประมาณ 10,000 คน และเปิดตลาดแรงงานจากเนปาล บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ 2 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ส่วนแรงงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา ขณะนี้ก็ดำเนินการตามที่ประกาศไว้
ทั้งนี้ หลังจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีปรับประมาณการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) สูงขึ้น และตัวเลขนักท่องเที่ยวตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา เกิน 20 ล้านคนแล้ว แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังคงคึกคักอยู่ และตัวเลขส่งออกที่บ่งบอกว่ายังมีคนนิยมสินค้าไทย และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้น