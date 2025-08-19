Forbes เปิดโผ 50 ประเทศร่ำรวยสุดโลก ปี 2025 ไทยติดอันดับที่ 31

นิตยสาร Forbes ประกาศจัดอันดับ 50 ประเทศที่มั่งคั่งที่สุดในโลก ประจำปี 2025 โดยอ้างอิงข้อมูลจากรายงาน 2025 Global Wealth Report ซึ่งใช้ฐานข้อมูลจาก OECD, IMF และธนาคารโลก วัดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือน ผลปรากฏว่า สหรัฐอเมริกา ครองอันดับ 1 ด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 163,117 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วย จีน อันดับ 2 (91,082 พันล้านดอลลาร์) และ ญี่ปุ่น อันดับ 3 (21,332 พันล้านดอลลาร์) ขณะที่อังกฤษ และเยอรมนี ตามมาในอันดับ 4 และ 5
สำหรับประเทศในเอเชียที่น่าสนใจ ได้แก่ อินเดีย (อันดับ 6), เกาหลีใต้ (อันดับ 9) และ อินโดนีเซีย (อันดับ 20) ส่วน ประเทศไทย ติดอันดับ 31 ของโลก ด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 1,581 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงถึงความมั่งคั่งที่ยังขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับนี้สะท้อนศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของครัวเรือนทั่วโลก ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของประเทศในเวทีโลก