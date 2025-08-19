"เสี่ยหนู" ปัดพูดเรื่องนายกฯ ใหม่ ชี้นายกฯ เก่ายังอยู่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมือง หากมีอะไรเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และมีสมการใหม่ที่อาจดึงพรรคภูมิใจไทยกลับไปร่วมรัฐบาล ว่ามีแนวโน้มเป็นเช่นนั้นหรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน กล่าวตัดบททันทีว่า ไม่มี พร้อมถามกลับว่า สมการแปลว่าอะไร ต้องเท่ากันใช่หรือไม่ พรรคภูมิใจไทยมีแค่ 70 เสียง
เมื่อถามย้ำว่า ในช่วงรัฐบาลนี้ หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ภูมิใจไทยจะไม่มีทางไปร่วมแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีเก่ายังไม่ไปเลย อย่าเพิ่งไปพูดถึงนายกรัฐมนตรีใหม่ และในความเป็นส่วนตัวเราไม่มีอะไรกัน เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล เขาทำหน้าที่ของเขา เราทำหน้าที่ของเรา ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเป็นสาระ มันก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุขได้ ขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่ก็พอ