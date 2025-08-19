"พงศ์กวิน" มั่นใจ "ภาษีทรัมป์" ไม่กระทบตลาดแรงงานไทย

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีการจัดหาแรงงานมาทดแทนแรงงานชาวกัมพูชา ที่เดินทางกลับประเทศ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติบันทึกความร่วมมือในการจัดหาแรงงานศรีลังกามาทดแทน ซึ่งตอนนี้เป็นประเทศที่มีความพร้อม สามารถส่งแรงงานมาได้ทันที 10,000 ราย แต่ขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 30,000 ราย ซึ่งจะนำแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาเสริม รวมถึงจะมีรายงานในกลุ่มอื่นๆ อีก อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเนปาล
ส่วนที่มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐฯจะส่งผลให้โรงงานปิดตัวและเกิดการว่างงานมากขึ้น เรื่องนี้มองว่าไม่น่ามีปัญหา งานในประเทศไทยมีมากพอสมควร เพียงแต่ว่าหากไม่เลือกงาน ก็เชื่อว่ามีงานทำทุกคน มั่นใจว่ามาตรการภาษีสหรัฐฯ ไม่ส่งผลต่อตลาดแรงงานของไทย