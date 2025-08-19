xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -6.55 จุด มูลค่าซื้อขาย 38,981.94 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 6.55 จุด หรือ -0.53% ที่ระดับ 1,235.76 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,981.94 ล้านบาท