ราคาทองวันนี้ปรับ 4 ครั้ง [-100] รูปพรรณขายออก 52,150 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศวันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,250 บาท ขายออกบาทละ 51,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,225.08 บาท ขายออกบาทละ 52,150 บาท