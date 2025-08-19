"อนุทิน"ปัดวิจารณ์คำสั่งโยกย้าย ขรก.มท.ล้าง"สายสีน้ำเงิน"

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ที่หลายคนมองว่าเป็นการล้างสายสีน้ำเงิน ว่า คำถามเช่นนี้อย่าถามเลย วันนี้เราไม่มีหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยแล้ว ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารชุดใหม่ ถ้าวันไหนได้มีโอกาสกลับเข้าไปบริหารและมีนโยบายอย่างไร ก็คิดว่าคงไม่มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรา แต่ละคนมีสไตล์การทำงานที่ไม่มีทางเหมือนกัน ใครมีนโยบายเช่นไรก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ และยืนยันว่าไม่มีข้าราชการสายน้ำเงิน สายแดง พร้อมย้อนถามว่า พรรคภูมิใจไทยไปจ่ายเงินเดือนข้าราชการหรือไม่ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องถือว่าเป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชน กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ใช้เงินของรัฐ ดังนั้นคำว่าสายน้ำเงิน สายแดง หรือสายอะไร ต้องไม่มีแล้ว
เมื่อถามว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรองรับสถานการณ์ หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหลังวันที่ 29 สิงหาคม หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องไปถามเขา