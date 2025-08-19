สมาคมภัตตาคารฯ วอนรัฐผุดโครงการ 'Co-payment' กระตุ้น ปชช.ใช้จ่าย

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เผย ร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกำลังเผชิญปัญหายอดรายได้ลดลงต่อเนื่อง แต่ยังต้องแบกรับต้นทุนสูง จึงขอให้รัฐและกระทรวงที่เกี่ยวข้องออกโครงการ ร่วมจ่าย (Co-payment) คล้ายโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นประชาชนออกมาใช้จ่าย รับประทานอาหารนอกบ้าน และท่องเที่ยวใกล้พื้นที่พัก
ทั้งนี้ ร้านอาหารในต่างจังหวัดรายได้ลดเหลือเพียง 20–30% ของปกติ แต่ต้นทุนยังสูง ทำให้ผู้ประกอบการกังวลว่าจะไม่สามารถฟื้นตัวทันช่วงไฮซีซั่นปลายปี หากไม่มีมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อและรายได้ของประชาชน
ขณะที่สมาคมฯ ได้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากผู้ประกอบการ เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆ และวางแผนร่วมกับผู้ให้บริการเดลิเวอรี รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและค้าปลีก เพื่อจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่าย คาดว่าหากรัฐบาลออกโครงการสนับสนุนภายในเดือนกันยายน จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น และบรรเทาผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยวได้