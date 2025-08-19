ครม.เห็นชอบตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตฯ ควบรวบ บสย.ภายใน 1 ปี

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ เพื่อตั้งสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ (NaCGA) หวังให้เป็นกลไกดูแล SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึงแหล่งทุน หลังจากนี้เตรียมส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่าง เพื่อเสนอสภาพิจารณา คาดว่าผ่านสภาได้ทันในรัฐบาลนี้
ขั้นตอนดำเนินการกำหนดให้ บสย.เข้าไปเป็นแกนกลางดำเนินภาระกิจของ NaCGA และควบรวมให้เสร็จภายใน 1 ปี ใช้ทุนประเดิมเริ่มต้นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท นำมาจากแหล่งงบประมาณ หรือกองทุนแบงก์รัฐ NaCGA มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะทำหน้าที่ในการ “ประเมินความเสี่ยงและค้ำประกันเครดิต” ด้วยการเปิดให้ประชาชนที่ต้องการขอกู้กับธนาคาร หรือ Non-Bank เดินเข้าไปหา NaCGA เพื่อทำการวิเคราะห์ เครดิตเป็นรายบุคคลและออกใบการันตีให้ โดยให้ผู้ยื่นขอจ่ายค่าธรรมเนียมตามความเสี่ยง
หากมีความเสี่ยงมาก ค่าธรรมเนียมสูงขึ้น หากมีความเสี่ยงต่ำ ค่าธรรมเนียมลดลง จากนั้นให้ประชาชน นำใบประเมินความเสี่ยง ยื่นต่อธนาคารที่ต้องการขอกู้ โดยธนาคารจะพิจารณาปล่อยกู้ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล หากมีปัญหาหนี้เสีย ธนาคารจะเรียกร้องความเสียหายจาก NaCGA ดังนั้น การชดเชยความเสียหายจากหนี้เสีย จึงมาจาก 3 ส่วน คือ รัฐบาลชดเชยความเสียหาย ประชาชนซึ่งจ่ายค่าธรรมเนียม และสถาบันการเงิน
สำหรับการทำงานของ NaCGA มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อติดต่อ NaCGA เพื่อให้พิจารณาค้ำประกันเครดิตให้กับตนเอง ก่อนไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
2. NaCGA จะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ประกอบการ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงรายบุคคล การค้ำประกันตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Pricing) โดยใช้ฐานข้อมูลและแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่ NaCGA จัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางเลือก
3. NaCGA จะออก “ใบค้ำประกันเครดิต” ให้กับผู้ขอสินเชื่อ โดยผู้ขอสินเชื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อยตามความเสี่ยง เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสถาบันการเงินที่ร่วมจ่าย
4. ผู้ขอสินเชื่อนำใบค้ำประกันเครดิตที่ได้ไปยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
5. สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อ เนื่องจากผู้ขอสินเชื่อมี NaCGA เป็นผู้รับประกันความเสี่ยงด้านเครดิตแทนบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว
6. หากผู้ขอสินเชื่อไม่สามารถชำระหนี้ได้ NaCGA จะเป็นผู้รับความเสี่ยงกับสถาบันการเงินตามเงื่อนไข
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งทุนและสร้างขีดความสามารถของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs การจัดตั้ง NaCGA ไม่เพียงยกระดับกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของภาครัฐในปัจจุบันให้มี แต่ยังจะเป็นการสร้างระบบนิเวศใหม่สำหรับการระดมทุนของภาคธุรกิจไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน
