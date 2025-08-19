"พิชัย" คาดจีดีพีไทยปีนี้โตเกิน 2% ชี้ส่งออก–ท่องเที่ยวฟื้นหนุน

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า งบประมาณปี 2569 ที่ผ่านสภาแล้ว มีการอธิบายการใช้จ่ายทุกมาตราอย่างชัดเจน พร้อมรับฟังข้อเสนอจากการอภิปรายเพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือดำเนินมาตรการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจปี 2568 ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินว่าจีดีพีไทยจะเติบโตประมาณ 2%
นายพิชัย กล่าวว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และภาษีการค้าสหรัฐ แม้ไม่ได้สร้างปัญหาเพิ่ม แต่ยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตามอง พร้อมย้ำว่าหากสามารถปรับปรุงปัจจัยสำคัญ ทั้งภาคส่งออกและท่องเที่ยว จีดีพีไทยก็มีโอกาสเติบโตเกิน 2%
ส่วนความกังวลเกี่ยวกับภาษีสหรัฐฯ ในสินค้าสวมสิทธิ นายพิชัย ยืนยันว่ากังวลน้อย เพราะสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มในไทย และจะไม่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าให้ หากสินค้าไม่ได้ผลิตในประเทศ เพื่อควบคุมการส่งออกและยืนยันความถูกต้องของสินค้าไทยไปยังสหรัฐฯ อย่างเข้มงวด