เปิดจองแล้ว! บ้านเพื่อคนไทยเชียงใหม่ เริ่มผ่อน 4,000 บาท/เดือน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด (SRTA) จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจองสิทธิโครงการ บ้านเพื่อคนไทยเชียงใหม่ เพิ่มเติมในวันที่ 25–31 สิงหาคม หลังจากโครงการนำร่องระยะที่ 1 ได้รับความสนใจสูง มีผู้ผ่านการประเมินสินเชื่อขั้นต้น 24,860 คน แต่บ้านเดี่ยวมีเพียง 34 หลัง
ทั้งนี้ โครงการเพิ่มเติมตั้งอยู่บนพื้นที่ 3.5 ไร่ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ใกล้สถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร รวม 250 ยูนิต มีห้อง 2 ขนาด คือ 30 และ 45 ตารางเมตร คาดผ่อนเริ่มต้นเพียง 4,000 บาทต่อเดือน SRTA ระบุว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างในปี 2569 และเปิดให้เข้าอยู่ในปี 2570
ขณะที่การใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเริ่มต้นทำงาน และผู้มีรายได้ปานกลาง ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้