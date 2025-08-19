xs
สภาพอากาศบ่าย 2 นี้ พบกลุ่มฝนสมุทรสาคร คาดเข้ากรุงเทพฯ ไม่เกิน 1 ชม.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน โดยอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำวัดได้ 32 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 65 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ มีกลุ่มฝนจาก จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ากรุงเทพฯเขตบางขุนเทียน บางบอน ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงนี้ หากไม่เปลี่ยนทิศทางหรือไปก่อน