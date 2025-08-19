xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +3.26 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 23,027.54 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (19 ส.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,245.57 จุด ปรับขึ้น 3.26 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.26 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 23,027.54 ล้านบาท