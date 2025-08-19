ครม.เห็นชอบตาม ศธ. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ "เกศทิพย์" นั่งอธิบดี สกร.

วันนี้ (9 ส.ค.) นายเทวัญ ลิปตพัลลถ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับ 10 เพื่อทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ราย ดังนี้
1 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็น รองเลขาธิการ กพฐ.
2 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
3 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็น รองเลขาธิการ กพฐ.
4 นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็น รองปลัด ศธ.
5 นายศุภชัย จั่นปุ่ม ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็น รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
