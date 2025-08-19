ศรีราชาเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

น.ส.จินตนา จีระชีวิน ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 ที่วัดเขาน้อยพัฒนาราม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ภายใต้โครงการ Let’s Zero Together ปลูกเพื่อ (ลด) สู่อนาคตที่ยั่งยืน ประจำปี 2568 โดยร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ชุมชนเขาน้อย หน่วยงานราชการ โรงเรียน และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 5 โครงการในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดมุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง และพัฒนาป่าไม้ การรักษาพื้นที่ป่าเสมือนเป็นปอดฟอกอากาศให้กับประชาชน และเสริมสร้างสวนป่าแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการกว่า 300 คน ที่ร่วมกันปลูกต้นไม้
