แถลงการณ์ ฉ.5 "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา" ยังมีความดันพระโลหิตต่ำ แพทย์ถวายรักษาใกล้ชิด

แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวร ฉบับที่ 5
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานเพิ่มเติมว่า จากที่ทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่ คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิต ร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะ และการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะ (ไต) และช่วยหายพระทัย คณะแพทย์ยังต้องเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไป
