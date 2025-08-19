xs
ข่าวจริง! บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เป็นอาณาเขตประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง พื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นอาณาเขตของประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพบก Royal Thai Army พบว่า เป็นข้อมูลจริง

ทั้งนี้ กองทัพบก ยืนยันว่า บริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นอาณาเขตของประเทศไทย บริเวณรอยต่อแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างหลักเขตแดนที่ 46 และ 47