ข่าวจริง! บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว เป็นอาณาเขตประเทศไทย

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง พื้นที่บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นอาณาเขตของประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจกองทัพบก Royal Thai Army พบว่า เป็นข้อมูลจริง
ทั้งนี้ กองทัพบก ยืนยันว่า บริเวณบ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นอาณาเขตของประเทศไทย บริเวณรอยต่อแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างหลักเขตแดนที่ 46 และ 47
