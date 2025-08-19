xs
สว.พิสิษฐ์ ยันไม่มีการข่มขู่ สว.เสียงข้างน้อยปมล่าชื่อถอดถอน 136 สว.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (19 ส.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงกรณีที่​ สว. เสียงข้างน้อย​เปิดเผยว่าถูกข่มขู่ หลังล่ารายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ สว. 136 คน​ หยุดปฏิบัติหน้าที่​ โดยระบุว่า​ ไม่มีการข่มขู่​ การันตีได้เลย​ และไม่มีการจ่ายเงิน เราเป็น สว. ได้รับเลือกมาจากพี่น้องประชาชนและกลุ่มอาชีพ​ เชื่อมั่นว่าทุกคนมาโดยสุจริต จึงเชื่อว่าไม่มีใครจะไปข่มขู่หรือจ่ายเงิน​

ส่วนข้อกล่าวหาว่าโทรไปข่มขู่ให้ถอนชื่อออกนั้น นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า​ เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่ความเป็นจริงไม่มีการข่มขู่ ไม่มีการโทร​ ล่าสุดคนที่อยู่ในรายชื่อก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วว่าเข้าใจผิดในสาระสำคัญ​ จึงจำเป็นจะต้องถอนชื่อ