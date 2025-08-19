สว.พิสิษฐ์ ยันไม่มีการข่มขู่ สว.เสียงข้างน้อยปมล่าชื่อถอดถอน 136 สว.

วันนี้ (19 ส.ค.) นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) กล่าวถึงกรณีที่ สว. เสียงข้างน้อยเปิดเผยว่าถูกข่มขู่ หลังล่ารายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ สว. 136 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยระบุว่า ไม่มีการข่มขู่ การันตีได้เลย และไม่มีการจ่ายเงิน เราเป็น สว. ได้รับเลือกมาจากพี่น้องประชาชนและกลุ่มอาชีพ เชื่อมั่นว่าทุกคนมาโดยสุจริต จึงเชื่อว่าไม่มีใครจะไปข่มขู่หรือจ่ายเงิน
ส่วนข้อกล่าวหาว่าโทรไปข่มขู่ให้ถอนชื่อออกนั้น นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล แต่ความเป็นจริงไม่มีการข่มขู่ ไม่มีการโทร ล่าสุดคนที่อยู่ในรายชื่อก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วว่าเข้าใจผิดในสาระสำคัญ จึงจำเป็นจะต้องถอนชื่อ
