ทหารกัมพูชาโวย ทภ.2 รุกเขตแดน หลังนำคณะผู้สังเกตการณ์ลงพื้นที่ช่องอานม้า

วันนี้ (19 ส.ค.) กองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ซึ่งเป็นทูตทหารอาเซียนประจำกรุงเทพฯ 8 ประเทศ รวม 14 นาย และสื่อมวลชน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงการละเมิดหยุดยิงของกัมพูชา โดยจุดแรกมาที่ช่องอานม้า เพื่อสังเกตการณ์ดูความเสียหาย รวมถึงดูการปฎิบัติหน้าที่ ของทหารทั้งสองประเทศ
ทั้งนี้ ระหว่างกำลังตรวจเยี่ยมอยู่นั้น มีทหารกัมพูชาคนหนึ่งเข้ามาโวยวาย โดยอ้างว่า จะขึ้นมาไม่แจ้ง และห้ามสื่อมวลชนเข้าไปที่อนุสาวรีย์ตาอม เพราะผู้บังคับบัญชาของกัมพูชาไม่อนุญาตให้เข้าไป อ้างตอนที่กัมพูชานำคณะทูตมาก็ไม่ได้ก้าวข้ามเขตแดน และฝั่งกัมพูชาจะไปประท้วง ซึ่งจุดนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียด ทหารไทยและกัมพูชาต่างยืนประจันหน้า
จากนั้นไม่นาน พ.อ.ฉิน ขนา หัวหน้าประสานงานช่องอานม้า-อานแซะ เข้ามาเจรจา พร้อมกล่าวว่าสาเหตุที่ทหารกัมพูชาคนดังกล่าวมีท่าทีโวยวายเนื่องจากว่า มีกองกำลังทหารขึ้นมาอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอม โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าขึ้นมาเพราะอะไร จึงเกิดการไม่เข้าใจ แต่ถึงอย่างไร ได้อธิบายและอนุญาตให้คณะผู้ช่วยทูตฯ IOT ที่เดินทางมากับคณะของไทย ได้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจ และสังเกตการณ์ได้ แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนของไทย เข้าไปใกล้บริเวณอนุสาวรีย์ตาอม
ทั้งนี้ ระหว่างกำลังตรวจเยี่ยมอยู่นั้น มีทหารกัมพูชาคนหนึ่งเข้ามาโวยวาย โดยอ้างว่า จะขึ้นมาไม่แจ้ง และห้ามสื่อมวลชนเข้าไปที่อนุสาวรีย์ตาอม เพราะผู้บังคับบัญชาของกัมพูชาไม่อนุญาตให้เข้าไป อ้างตอนที่กัมพูชานำคณะทูตมาก็ไม่ได้ก้าวข้ามเขตแดน และฝั่งกัมพูชาจะไปประท้วง ซึ่งจุดนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียด ทหารไทยและกัมพูชาต่างยืนประจันหน้า
จากนั้นไม่นาน พ.อ.ฉิน ขนา หัวหน้าประสานงานช่องอานม้า-อานแซะ เข้ามาเจรจา พร้อมกล่าวว่าสาเหตุที่ทหารกัมพูชาคนดังกล่าวมีท่าทีโวยวายเนื่องจากว่า มีกองกำลังทหารขึ้นมาอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ตาอม โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าขึ้นมาเพราะอะไร จึงเกิดการไม่เข้าใจ แต่ถึงอย่างไร ได้อธิบายและอนุญาตให้คณะผู้ช่วยทูตฯ IOT ที่เดินทางมากับคณะของไทย ได้เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจ และสังเกตการณ์ได้ แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนของไทย เข้าไปใกล้บริเวณอนุสาวรีย์ตาอม