"ภูมิธรรม" ชี้ฟ้องผู้สั่งการกัมพูชากับ ICC ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง-กฎหมาย-เงื่อนไข

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีมีเสียงเรียกร้องให้ฟ้องผู้สั่งการกัมพูชา กับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือศาลโลก (ไอซีซี) ในข้อหาอาชญากรสงคราม ว่า การฟ้องร้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเงื่อนไข ซึ่งเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมาย โดยฝ่ายกฎหมายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกระทรวงการต่างประเทศ และกองทัพ ได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งเมื่อเป็นไปตามกระบวนการ ตนก็คิดว่า เหมาะสมตามสภาพ หากทำได้ก็ต้องทำ ไม่มีปัญหา แต่ตอนนี้เราเริ่มจากตรงนี้ก่อน