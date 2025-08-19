เงินบาทเช้านี้ อ่อนค่าลง อยู่ที่ 32.52-32.54 บ./ดอลลาร์

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเช้าวันนี้ (19 ส.ค.) ปรับตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 32.52-32.54 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ ที่ 32.46 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียอ่อนค่าลง สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่ปรับตัวขึ้นตามทิศทางบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ขณะที่ ตลาดทยอยปรับลดโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลงมากกว่า 25 bps. ในการประชุมเดือนกันยายน (แต่ยังคงคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ย 25 bps.) และกลับมารอติดตามสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐฯ ของประธานเฟดจากที่ประชุมสัมมนาประจำปีของเฟดที่ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด