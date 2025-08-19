xs
หุ้นไทยเปิดภาคเช้า -1.07 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 5,535.71 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (19 ส.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ 1,241.24 จุด ลดลง 1.07 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.09 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,535.71 ล้านบาท