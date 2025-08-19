ผู้นำสหรัฐยกหูคุยผู้นำรัสเซีย หารือเตรียมการประชุมร่วม ปธน.ยูเครน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย วันนี้ (19 ส.ค.) ว่า นายยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ เป็นฝ่ายโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย โดยการสนทนาใช้เวลานานประมาณ 40 นาที ซึ่งทรัมป์แจ้งให้ปูตินทราบ เกี่ยวกับผลการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน และบรรดาผู้นำยุโรป
ทั้งนี้ นายอูชาคอฟ ยืนยันว่า ผู้นำรัสเซียสนับสนุนการเจรจาและพบหารือโดยตรงกับเซเลนสกี โดยผู้นำสหรัฐกับรัสเซียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางของการประชุมร่วมกับเซเลนสกี ซึ่งอูชาคอฟปฏิเสธเปิดเผยว่า จะเป็นแบบทวิภาคีหรือไตรภาคี
