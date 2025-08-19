xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 2 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 52,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2568 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 2) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 51,350.00 บาท รับซื้อ 51,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 52,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 50,225.08 บาท